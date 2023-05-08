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ООН призывает афганских талибов прекратить публичные избиения и казни

ООН призывает афганских талибов прекратить публичные избиения и казни

Киев • УНН

 • 940203 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В отчете ООН, опубликованном в понедельник, талибы подверглись резкой критике за проведение публичных казней, избиений и забрасывания камнями с момента захвата власти в Афганистане, и призвали правителей страны прекратить подобную практику, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, или МООНСА, только за последние шесть месяцев 274 мужчины, 58 женщин и два мальчика подверглись публичной порке в Афганистане.

«Телесные наказания являются нарушением Конвенции против пыток и должны быть прекращены», - заявила Фиона Фрейзер, глава агентства по правам человека. Она также призвала к немедленному мораторию на казнь.

Министерство иностранных дел Талибана заявило в ответ, что законы Афганистана определяются в соответствии с исламскими правилами и принципами и что подавляющее большинство афганцев придерживаются этих правил.

«В случае конфликта между международным правом в области прав человека и исламским правом правительство обязано следовать исламскому праву», — говорится в заявлении министерства.

Талибы начали применять такие наказания вскоре после прихода к власти почти два года назад, несмотря на первоначальные обещания более умеренного правления, чем во время их предыдущего пребывания у власти в 1990-х годах.

В то же время они постепенно ужесточили ограничения для женщин, не пуская их в общественные места, такие как парки и спортивные залы в соответствии со своей интерпретацией исламского права. Ограничения вызвали международный резонанс, усилив изоляцию страны в то время, когда ее экономика рухнула, и усугубив гуманитарный кризис.

Отчет о телесных наказаниях, опубликованный в понедельник, документирует практику талибов как до, так и после возвращения к власти в августе 2021 года, когда они захватили столицу Кабул после вывода войск США и НАТО после двух десятилетий войны.

В сообщении сказано, что первое публичное избиение после захвата власти талибами было зарегистрировано в октябре 2021 года в северной провинции Каписа. В этом случае женщина и мужчина, осужденные за супружескую измену, были публично избиты кнутом по 100 раз в присутствии религиоведов и местных властей Талибана, говорится в сообщении.

В декабре 2022 года власти Талибана казнили афганца, осужденного за убийство, что стало первой публичной казнью с тех пор, как они пришли к власти, говорится в отчете.

Казнь, совершенная отцом жертвы из автомата, состоялась в западной провинции Фарах на глазах у сотен зрителей и высших должностных лиц талибов.

Забиулла Муджахид, высокопоставленный представитель правительства, сказал, что решение об исполнении наказания было «принято очень тщательно» после одобрения тремя высшими судами страны и верховным лидером талибов муллой Хибатуллой Ахундзадой.

МООНСА задокументировала как минимум 43 случая публичного избиения 274 мужчин, 58 женщин и двух мальчиков. Большинство наказаний были связаны с осуждением за супружескую измену и побег из дома, говорится в отчете. Другие возможные правонарушения включали воровство, гомосексуальность, употребление алкоголя, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

В видеообращении Абдул Малик Хаккани, назначенный заместителем главного судьи талибов, заявил на прошлой неделе, что Верховный суд талибов вынес 175 так называемых вердиктов о возмездии с момента прихода к власти, в том числе 79 избиений и 37 забрасываний камнями.

МООНСА задокументировала не менее 182 случаев, когда талибы исполняли собственные приговоры в разгар повстанческого движения с 2010 по август 2021 года, в результате чего 213 человек погибли и 64 получили ранения.

Добавим

Многие страны с мусульманским большинством опираются на исламское право, но интерпретация талибов является исключением.

Ранее талибы запрещали девочкам ходить в школу после шестого класса, а женщинам — участвовать в общественной жизни. В декабре они запретили афганским женщинам работать в местных и неправительственных организациях.

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