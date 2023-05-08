ООН призывает афганских талибов прекратить публичные избиения и казни

Детали

Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, или МООНСА, только за последние шесть месяцев 274 мужчины, 58 женщин и два мальчика подверглись публичной порке в Афганистане.

«Телесные наказания являются нарушением Конвенции против пыток и должны быть прекращены», - заявила Фиона Фрейзер, глава агентства по правам человека. Она также призвала к немедленному мораторию на казнь.

Министерство иностранных дел Талибана заявило в ответ, что законы Афганистана определяются в соответствии с исламскими правилами и принципами и что подавляющее большинство афганцев придерживаются этих правил.

«В случае конфликта между международным правом в области прав человека и исламским правом правительство обязано следовать исламскому праву», — говорится в заявлении министерства.

Талибы начали применять такие наказания вскоре после прихода к власти почти два года назад, несмотря на первоначальные обещания более умеренного правления, чем во время их предыдущего пребывания у власти в 1990-х годах.

В то же время они постепенно ужесточили ограничения для женщин, не пуская их в общественные места, такие как парки и спортивные залы в соответствии со своей интерпретацией исламского права. Ограничения вызвали международный резонанс, усилив изоляцию страны в то время, когда ее экономика рухнула, и усугубив гуманитарный кризис.

Отчет о телесных наказаниях, опубликованный в понедельник, документирует практику талибов как до, так и после возвращения к власти в августе 2021 года, когда они захватили столицу Кабул после вывода войск США и НАТО после двух десятилетий войны.

В сообщении сказано, что первое публичное избиение после захвата власти талибами было зарегистрировано в октябре 2021 года в северной провинции Каписа. В этом случае женщина и мужчина, осужденные за супружескую измену, были публично избиты кнутом по 100 раз в присутствии религиоведов и местных властей Талибана, говорится в сообщении.

В декабре 2022 года власти Талибана казнили афганца, осужденного за убийство, что стало первой публичной казнью с тех пор, как они пришли к власти, говорится в отчете.

Казнь, совершенная отцом жертвы из автомата, состоялась в западной провинции Фарах на глазах у сотен зрителей и высших должностных лиц талибов.

Забиулла Муджахид, высокопоставленный представитель правительства, сказал, что решение об исполнении наказания было «принято очень тщательно» после одобрения тремя высшими судами страны и верховным лидером талибов муллой Хибатуллой Ахундзадой.

МООНСА задокументировала как минимум 43 случая публичного избиения 274 мужчин, 58 женщин и двух мальчиков. Большинство наказаний были связаны с осуждением за супружескую измену и побег из дома, говорится в отчете. Другие возможные правонарушения включали воровство, гомосексуальность, употребление алкоголя, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

В видеообращении Абдул Малик Хаккани, назначенный заместителем главного судьи талибов, заявил на прошлой неделе, что Верховный суд талибов вынес 175 так называемых вердиктов о возмездии с момента прихода к власти, в том числе 79 избиений и 37 забрасываний камнями.

МООНСА задокументировала не менее 182 случаев, когда талибы исполняли собственные приговоры в разгар повстанческого движения с 2010 по август 2021 года, в результате чего 213 человек погибли и 64 получили ранения.

Добавим

Многие страны с мусульманским большинством опираются на исламское право, но интерпретация талибов является исключением.

Ранее талибы запрещали девочкам ходить в школу после шестого класса, а женщинам — участвовать в общественной жизни. В декабре они запретили афганским женщинам работать в местных и неправительственных организациях.