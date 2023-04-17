Талибы приостановили деятельность школ, принадлежащих неправительственным организациям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Согласно письму, распространенному местными СМИ в понедельник, министерство образования талибов приостановило деятельность всех общественных школ в южных афганских провинциях Кандагар и Гильменд, которые находятся в ведении неправительственных организаций, пишет УНН ссылаясь на dpa.
Детали
Согласно письму, министерство назначило делегацию для рассмотрения проектов и деятельности всех учебных заведений в указанных провинциях.
Однако, по сообщению местного канала Shamshad, местный представитель «Талибана» в Кандагаре заявил, что запрет носит временный характер.
Чиновники не ответили на запросы dpa о комментариях.
Всего несколько недель назад талибы задержали образовательного активиста Матиулла Весу за «подозрительную» деятельность. Веса выступал за образование девочек, особенно в отдаленных частях страны.
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Добавим
Талибы вернулись к власти после краха бывшего афганского правительства на фоне хаотичного вывода сил НАТО из страны в августе 2021 года.
С тех пор талибы снова ввели строгие законы и правила, в том числе запретили девушкам и женщинам посещать школьные занятия после шестого класса. Тех, кто осмеливается критиковать это решение, арестовывают под разными предлогами.