Таліби призупинили діяльність шкіл, що належать неурядовим організаціям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Згідно з листом, розповсюдженим місцевими ЗМІ у понеділок, міністерство освіти талібів призупинило діяльність усіх громадських шкіл у південних афганських провінціях Кандагар та Гільменд, які перебувають у віданні неурядових організацій, пише УНН посилаючись на dpa.
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Згідно з листом, міністерство призначило делегацію для розгляду проектів та діяльності всіх навчальних закладів у зазначених провінціях.
Проте, за повідомленням місцевого каналу Shamshad, місцевий представник «Талібану» в Кандагарі заявив, що заборона носить тимчасовий характер.
Чиновники не відповіли на запити dpa щодо коментарів.
Лише кілька тижнів тому таліби затримали освітнього активіста Матіулла Весу за «підозрілу» діяльність. Веса виступав за освіту дівчаток, особливо у віддалених частинах країни.
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Таліби повернулися до влади після краху колишнього афганського уряду на тлі хаотичного виведення сил НАТО із країни у серпні 2021 року.
З того часу таліби знову запровадили суворі закони та правила, у тому числі заборонили дівчатам та жінкам відвідувати шкільні заняття після шостого класу. Тих, хто насмілюється критикувати це рішення, заарештовують під різними приводами.