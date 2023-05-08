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ООН закликає афганських талібів припинити публічні побиття та страти

ООН закликає афганських талібів припинити публічні побиття та страти

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У звіті ООН, опублікованому в понеділок, таліби зазнали різкої критики за проведення публічних страт, побиття та закидання камінням з моменту захоплення влади в Афганістані, і закликали правителів країни припинити подібну практику, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Згідно з звітом Місії ООН зі сприяння Афганістану, або МООНСА, тільки за останні шість місяців 274 чоловіки, 58 жінок і два хлопчики зазнали публічної прочуханки в Афганістані.

«Тілесні покарання є порушенням Конвенції проти тортур і мають бути припинені», - заявила Фіона Фрейзер, голова агентства з прав людини. Вона також закликала до негайного мораторію на страту.

Міністерство закордонних справ Талібану заявило у відповідь, що закони Афганістану визначаються відповідно до ісламських правил і принципів і що переважна більшість афганців дотримуються цих правил.

«У разі конфлікту між міжнародним правом у галузі прав людини та ісламським правом уряд зобов'язаний наслідувати ісламське право», — йдеться у заяві міністерства.

Таліби почали застосовувати такі покарання невдовзі після приходу до влади майже два роки тому, незважаючи на початкові обіцянки помірнішого правління, ніж під час їхнього попереднього перебування при владі у 1990-х роках.

Водночас вони поступово посилили обмеження для жінок, не пускаючи їх у громадські місця, такі як парки та спортивні зали відповідно до своєї інтерпретації ісламського права. Обмеження викликали міжнародний резонанс, посиливши ізоляцію країни в той час, коли її економіка впала, і посиливши гуманітарну кризу.

Звіт про тілесні покарання, опублікований у понеділок, документує практику талібів як до, так і після повернення до влади в серпні 2021 року, коли вони захопили столицю Кабул після виведення військ США і НАТО після двох десятиліть війни.

У повідомленні сказано, що перше публічне побиття після захоплення влади талібами була зареєстрована в жовтні 2021 року в північній провінції Капіса. У цьому випадку жінка і чоловік, засуджені за подружню зраду, були публічно побиті батогом по 100 разів у присутності релігієзнавців та місцевої влади Талібану, йдеться у повідомленні.

У грудні 2022 року влада Талібану стратила афганця, засудженого за вбивство, що стало першою публічною карою з тих пір, як вони прийшли до влади, йдеться у звіті.

Страта, здійснена батьком жертви з автомата, відбулася в західній провінції Фарах на очах у сотень глядачів та вищих посадових осіб талібів.

Забіулла Муджахид, високопоставлений представник уряду, сказав, що рішення про виконання покарання було «прийнято дуже ретельно» після схвалення трьома вищими судами країни і верховним лідером талібів муллою Хібатуллою Ахундзадою.

МООНСА задокументувала як мінімум 43 випадки публічного побиття 274 чоловіків, 58 жінок і двох хлопчиків. Більшість покарань були пов'язані із засудженням за подружню зраду та втечу з дому, йдеться у звіті. Інші можливі правопорушення включали злодійство, гомосексуальність, вживання алкоголю, шахрайство та незаконний обіг наркотиків.

У відеозверненні Абдул Малік Хаккані, призначений заступником головного судді талібів, заявив минулого тижня, що Верховний суд талібів виніс 175 так званих вердиктів про відплату з моменту приходу до влади, зокрема 79 побиттів та 37 забивань камінням.

МООНСА задокументувала не менше 182 випадків, коли таліби виконували власні вироки у розпал повстанського руху з 2010 по серпень 2021 року, внаслідок чого 213 людей загинули та 64 отримали поранення.

Додамо

Багато країн із мусульманською більшістю спираються на ісламське право, але інтерпретація талібів є винятком.

Раніше таліби забороняли дівчаткам ходити до школи після шостого класу, а жінкам — брати участь у громадському житті. У грудні вони заборонили афганським жінкам працювати в місцевих та неурядових організаціях.

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