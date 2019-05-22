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ООН: угроза ядерной войны наиболее высокая со времен Второй мировой

ООН: угроза ядерной войны наиболее высокая со времен Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 9538 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В ООН считают, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высокий со времен Второй мировой войны, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщил директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван, все ядерные государства осуществляют программы модернизации ядерных вооружений.

Дван отметила, что ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США. По ее словам, новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной, негативно сказываются на традиционных договоренностях о контроле над вооружениями.

Она отметила, что: “Риски ядерной войны сейчас особенно высоки, а также риски применения ядерного оружия по некоторым причинам, которые я указала, сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны”.

Как сообщал УНН, в ООН обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном.

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