ООН: загроза ядерної війни найбільш висока з часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В ООН вважають, що на даний час ризик застосування ядерної зброї найбільш високий з часів Другої світової війни, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.
Як повідомив директорка Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння Рената Дван, всі ядерні держави здійснюють програми модернізації ядерних озброєнь.
Дван наголосила, що ситуація в сфері контролю над озброєннями змінюється, почасти через стратегічну конкуренцію між Китаєм і США. За її словами, нові типи воєн, зростання числа збройних угруповань і нові технології, які стирають межу між наступом та обороною, негативно позначаються на традиційних домовленостях про контроль над озброєннями.
Вона зауважила, що: “Ризики ядерної війни зараз особливо високі, а також ризики застосування ядерної зброї з деяких причин, які я вказала, зараз вище, ніж будь-коли після Другої світової війни”.
Як повідомляв УНН, в ООН стурбовані зростанням напруженості між США та Іраном.