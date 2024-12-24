ООН впервые за 8 лет получила доступ к расследованию преступлений в Сирии
Киев • УНН
Следственная группа ООН впервые с 2016 года посетила Дамаск для расследования военных преступлений режима Асада. Новая власть Сирии согласилась на сотрудничество и помощь в сборе доказательств.
Организация ООН, которая помогает расследовать самые тяжкие преступления в Сирии, заявила в понедельник, что новые власти страны были «очень восприимчивы» к ее просьбе о сотрудничестве во время только что завершившегося визита в Дамаск. Следственная группа ООН готовится к развертыванию миссии в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Визит в Дамаск во главе с Робертом Пети, председателем Международного, беспристрастного и независимого механизма по Сирии, был первым с момента создания организации Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году. Он был создан для оказания помощи в сборе доказательств и привлечения к ответственности лиц, ответственных за возможные военные преступления, преступления против человечности и геноцид с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.
Пети подчеркнул настоятельную необходимость сохранения документов и других доказательств, прежде чем они будут потеряны.
После повстанческого свержения режима Башара Асада и открытия повстанцами тюрем и мест содержания под стражей сирийцы все чаще требуют привлечения к ответственности виновных в зверствах и убийствах, совершенных во времена его пребывания у власти;
Представитель организации, известной как IIIM, который был в поездке вместе с Пети, сообщил агентству Associated Press, что они готовятся к развертыванию в Сирии: «Мы готовимся к развертыванию в ожидании, что получим разрешение», - сказал представитель.
«Представители временной власти были очень восприимчивы к нашей просьбе о сотрудничестве и осознают масштаб задачи, стоящей перед нами», - добавил спикер на условиях анонимности.
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