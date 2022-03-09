ООН отреагировала на взрывы в больнице в Мариуполе: здравоохранение не должна когда-либо быть мишенью"

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"Стоит напомнить, что мы призывали, ВОЗ призвала немедленно прекратить нападения на охрану здоровья, больницы, медицинских работников, машины скорой помощи — ни одно из них никогда не должно быть мишенью", — заявил в среду пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррік.

Детали

Дюжаррік сказал, что гуманитарный кризис в Украине "продолжает быстро обостряться" - даже когда он описал продуктивную встречу в среду между министерствами иностранных дел и обороны России и ООН.

На встрече на высоком уровне в Москве партнеры договорились усилить сотрудничество, чтобы продолжить содействие "своевременной гуманитарной помощи".

По словам Дюжаррика, более 2,2 миллиона человек пересекли международные границы, убегая из Украины.

Генеральный секретарь также беседовал с президентом Польши, чтобы поблагодарить его за прием беженцев, сказал Дюжаррик.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сказал президенту Анджею Дуде, что он сделает все возможное, чтобы мобилизовать систему ООН для поддержки щедрости Польши.