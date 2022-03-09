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ООН відреагувала на вибухи в лікарні в Маріуполі: Охорона здоров’я не повинна "будь-коли бути мішенню"

ООН відреагувала на вибухи в лікарні в Маріуполі: Охорона здоров’я не повинна "будь-коли бути мішенню"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Організація Об’єднаних Націй терміново розгляне шокуючі повідомлення про бомбардування лікарні в Маріуполі, Україна, заявляючи, що лікарні та медичні працівники "ніколи не повинні бути мішенню". Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Цитата

"Варто нагадати, що ми закликали, закликала ВООЗ негайно припинити напади на охорону здоров’я, лікарні, медичних працівників, машини швидкої допомоги — жодне з них ніколи не повинно бути мішенню", — заявив у середу речник ООН Стефан Дюжаррік.

Деталі

Дюжаррік сказав, що гуманітарна криза в Україні "продовжує швидко загострюватися" – навіть коли він описав продуктивну зустріч у середу між міністерствами закордонних справ та оборони Росії та ООН.

На зустрічі на високому рівні в Москві партнери домовилися посилити співпрацю, щоб продовжити сприяння "своєчасній гуманітарній допомозі".

За словами Дюжарріка, понад 2,2 мільйона людей перетнули міжнародні кордони, втікаючи з України.

Генеральний секретар також розмовляв з президентом Польщі, щоб подякувати йому за прийом біженців, сказав Дюжаррік.

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш сказав президенту Анджею Дуді, що він зробить усе можливе, щоб мобілізувати систему ООН для підтримки щедрості Польщі.

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