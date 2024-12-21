ООН обнародовала статистику гражданских жертв войны рф против Украины
Киев • УНН
По данным ООН, с начала войны в Украине погибло более 12 340 мирных жителей и ранено 27 836. В ноябре 42% жертв вызваны российским дальнобойным оружием.
С 24 февраля 2022 года по 30 ноября этого года из-за агрессии России зафиксировано более 12 340 убитых и более 27 836 раненых среди мирного населения Украины. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу на заседании СБ ООН в пятницу, сообщает УНН.
Детали
«В период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало более 12 340 убитых и более 27 836 раненых среди мирного населения в Украине», - сказала Накамицу.
Накамицу также отметила заметный всплеск жертв авиабомб.
«Согласно проверенным данным миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, в период с 1 января по 30 ноября 2024 года в результате авиабомб погиб 341 мирный человек и 1803 получили ранения», - сказала она.
Это означает «трехкратное увеличение количества погибших и шестикратное увеличение количества раненых от авиабомб по сравнению с 2023 годом».
«42% жертв в Украине в ноябре стали результатом применения дальнобойного оружия, запущенного российской федерацией, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими месяцами», - заявила Накамицу Совету безопасности.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 43 тыс. воинов, погибших на поле боя. Также 370 тыс. случаев оказания помощи раненым. Потери России составляют 750 тыс. военных, в том числе - 198 тыс. убитыми.