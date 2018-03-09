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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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ООН: в Восточную Гуту удалось доставить гумпомощь

ООН: в Восточную Гуту удалось доставить гумпомощь

Киев  •  УНН

 • 13028 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня гуманитарные учреждения ООН и партнеры Организации доставили в город Дума в Восточной Гуте помощь, которую они из-за обстрелов не смогли разгрузить в понедельник. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“Сегодня нам удалось доставить продуктовые наборы от Международного комитета Красного Креста, а также мешки с пшеничной мукой от ВПП”, — сообщила сотрудница представительства Всемирной продовольственной программы в Сирии Марва Авад.

ООН совместно со своими партнерами намерена доставить в Думу еще одну партию помощи, рассчитанную на 70 тысяч человек.

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“Мы в ВПП и наши партнеры очень надеемся на то, что сможем в самом ближайшем будущем доставить столь необходимую гуманитарную помощь, в том числе продукты питания для жителей Восточной Гуты”, — сказала М.Авад.

Напомним, в понедельник 5 марта, в Думу в Восточной Гуте прибыла автоколонна с гуманитарным грузом. На 46 грузовиках были доставлены медикаменты и продукты питания в расчете на 27 500 человек. Во время разгрузки машин Дума подвергалась обстрелам. Спустя девять часов из соображений безопасности гуманитарные сотрудники были вынуждены покинуть город, не успев полностью разгрузить 14 из 46 машин с помощью.

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