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ООН: до Східної Гути вдалося доставити гумдопомогу

ООН: до Східної Гути вдалося доставити гумдопомогу

Київ • УНН

 • 13029 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні гуманітарні установи ООН і партнери організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу, яку вони через обстріли не змогли розвантажити в понеділок. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“Сьогодні нам вдалося доставити продуктові набори від Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також мішки з пшеничним борошном від ВПП”, — повідомила співробітниця представництва Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Сирії Марва Авад.

ООН спільно зі своїми партнерами має намір доставити в Думу ще одну партію допомоги, розраховану на 70 тисяч осіб.

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“Ми в ВПП і наші партнери дуже сподіваємося на те, що зможемо в найближчому майбутньому доставити необхідну гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування для жителів Східної Гути”, — сказала М.Авад.

Нагадаємо, в понеділок, 5 березня, в Думу в Східній Гуті прибула автоколона з гуманітарним вантажем. На 46 вантажівках доставили медикаменти і продукти харчування для 27 500 осіб. Під час розвантаження машин Дума піддавалася обстрілу. Через дев’ять годин з міркувань безпеки гуманітарні співробітники були змушені залишити місто, не встигнувши повністю розвантаживши 14 з 46 машин з гумдопомогою.

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