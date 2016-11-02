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Внук ради наживы убил свою бабушку в Одессе

Внук ради наживы убил свою бабушку в Одессе

Киев • УНН

 • 10229 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Одессе 72-летняя женщина стала жертвой собственного внука и его приятеля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что причиной убийства стали деньги, которые хранились в квартире. Внук потерпевшей жил по указанному адресу и знал о них. Он рассказал об этом своему товарищу и предложил ограбить собственный дом, пообещав тысячу долларов США. Юноша, который ранее уже был осужден за грабеж, согласился.

Приятели тщательно подготовились к ограблению. По предварительной договоренности, товарищ внука схватил хозяйку и, прикрыв рот рукой, втолкнул в одну из комнат. Пока он удерживал пенсионерку, ее родственник рыскал по другой комнате, ища деньги.

По словам задержанных, бабушка пыталась сопротивляться и даже попыталась тайком кому-то позвонить. Тогда сообщник внука схватил деревянную биту и несколько раз ударил женщину по голове, после чего воткнул в ее горло нож. Расправившись с потерпевшей, злоумышленники еще некоторое время искали деньги, однако так их и не нашли. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, один из парней достал из шкафа бутылку спиртного, полив им разбросанные по комнате вещи и поджег.

Сейчас в отношении задержанных продолжается досудебное следствие. Им обоим сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного пунктами 6 и 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, за умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений, подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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