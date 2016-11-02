Онук заради наживи вбив свою бабусю в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Одесі 72-річна жінка стала жертвою власного онука та його приятеля. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеської області.
У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що причиною вбивства стали гроші, які зберігалися в квартирі. Онук потерпілої жив за вказаною адресою і знав про них. Він розповів про це своєму товаришеві та запропонував пограбувати власну оселю, пообіцявши тисячу доларів США. Юнак, який раніше вже був засуджений за грабіж, погодився.
Приятелі ретельно підготувалися до пограбування. За попередньою домовленістю, товариш онука схопив господиню та, прикривши рот рукою, заштовхнув в одну з кімнат. Доки він утримував пенсіонерку, її родич нишпорив по іншій кімнаті, шукаючи гроші.
Зі слів затриманих, бабуся намагалася чинити опір і навіть спробувала нишком комусь подзвонити. Тоді спільник онука схопив дерев’яну биту та декілька разів ударив жінку по голові, після чого встромив в її горло ніж. Розправившись з потерпілою, зловмисники ще деякий час шукали гроші, проте так їх і не знайшли. Тоді, аби приховати сліди злочину, один з хлопців дістав з шафи пляшку спиртного, полив ним розкидані по кімнаті речі і підпалив.
Наразі відносно затриманих триває досудове слідство. Їм обом повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого пунктами 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.