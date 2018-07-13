Омелян ожидает роста авиаперевозок в этом году на 30%

"Украина демонстрирует увеличение роста авиаперевозок с 2016 года на 30% ежегодно. Не будет исключением и 2018 год. К сведению тех, кто все время рассказывает об обнищании и ухудшении: количество туристов, пользующихся услугами чартерной авиации, выросло с 2015 года более чем вдвое, до почти 4 млн пассажиров", - сказал он.

Кроме этого министр рассказал, что по анализу рынка авиационных перевозок, только 7% перелетов украинских авиакомпаний происходят со значительной задержкой.

"Только что Еврокомиссия выпустила совместное заявление относительно огромных потерь для экономики из-за регулярных задержек самолетов в ЕС. Так, по оценке Брюсселя, летом этого года ежедневно с задержкой до двух часов будет вылетать 50 тыс. пассажиров. Причем, европейский рынок в 2017 году вырос на 8%, когда мировой на 3-4%", - подчеркнул Омелян.

Как сообщал, рост украинского авиарынка превышает 30% второй год подряд.