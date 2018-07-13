Омелян очікує зростання авіаперевезень у цьому році на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікує зростання авіаперевезень у цьому році на 30%. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Україна демонструє збільшення росту авіаперевезень з 2016 року на 30% щороку. Не буде виключенням і 2018. До відома тих, хто весь час розповідає про зубожіння і погіршення: кількість туристів, які користуються послугами чартерної авіації, зросла з 2015 року більш ніж удвічі, до майже 4 млн пасажирів”, — сказав він.
Крім цього міністр розповів, що за аналізом ринку авіаційних перевезень, лише 7% перельотів українських авіакомпаній відбуваються зі значною затримкою.
“Щойно Єврокомісія випустила спільну заяву стосовно величезних втрат для економіки через регулярні затримки літаків в ЄС. Так, за оцінкою Брюсселя, влітку цього року щоденно з затримкою до двох годин вилітатимуть 50 000 пасажирів. Причому, європейський ринок у 2017 році виріс на 8%, коли світовий на 3-4%”, — підкреслив Омелян.
Як повідомляв, ріст українського авіаринку перевищує 30% другий рік поспіль.