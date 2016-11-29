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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Омбудсмен обратилась к Премьеру о нарушении прав неприкосновенности частной жизни граждан

Киев • УНН

 • 11410 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская обратилась к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с представлением об устранении нарушений права на неприкосновенность частной жизни граждан, а также с предложением законодательно урегулировать полномочия государственных органов Украины в рамках процесса верификации и мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат. Об этом УНН сообщили в пресс-службе омбудсмена Украины.

Омбудсмен обратилась к Премьеру о нарушении прав неприкосновенности частной жизни граждан

Так, с сети Интернет Офиса омбудсмена стало известно о дерзком нарушении Министерством финансов Украины права граждан на неприкосновенность частной жизни. Установлено, что в последнее время внутренне перемещенные лица начали получать звонки от ООО "Дельта М Юкрейн" на номера телефонов, которые они сообщали органам социальной защиты при взятии их на учет.

Сотрудники указанной компании, ссылаясь на инициативу Министерства финансов Украины поздравить их с новогодними праздниками, просили уточнить местонахождение таких граждан и другую конфиденциальную информацию, в частности, относительно года, регистрации места проживания на неподконтрольной территории и места фактического проживания. При этом, если абонент отказывался предоставить запрашиваемую информацию, ему сообщали, что такой отказ повлияет на осуществление в дальнейшем социальных выплат.

В то же время, согласно ст.4 ЗУ "О защите персональных данных" распорядителем персональных данных, владельцем которых является орган государственной власти или орган местного самоуправления, кроме этих органов, может быть только предприятие государственной или коммунальной формы собственности, принадлежащей к сфере управления этого органа .

На сегодняшний день распорядителем персональных данных внутренне перемещенных лиц, владельцем которых является Министерство финансов Украины, пока определено юридическое лицо частного права - ООО "Дельта М Юкрейн", что является нарушением требований Закона Украины "О защите персональных данных".

Поэтому, Омбудсмен Украины обратилась к премьер-министру Украины с представлением об устранении нарушений права на неприкосновенность частной жизни, в частности прекращение незаконной обработки ООО "Дельта М Юкрейн" персональных данных внутренне перемещенных лиц, а также с предложением законодательно урегулировать полномочия государственных органов Украины в рамках процесса верификации и мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат.

Также с целью проведения анализа о наличии в указанной ситуации признаков уголовных преступлений было направлено обращение в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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