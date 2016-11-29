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Омбудсмен звернулася до Прем’єра щодо порушення прав недоторканності приватного життя громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Омбудсмен України Валерія Лутковська звернулася до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з поданням щодо усунення порушень права на недоторканність приватного життя громадян, а також з пропозицією законодавчо врегулювати повноваження державних органів України в рамках процесу верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.

Омбудсмен звернулася до Прем’єра щодо порушення прав недоторканності приватного життя громадян

Так, із мережі Інтернет Офісу Омбудсмена стало відомо про зухвале порушення Міністерством фінансів України права громадян на недоторканність приватного життя. Встановлено, що останнім часом внутрішньо переміщені особи почали отримувати дзвінки від ТОВ “Дельта М Юкрейн” на номери телефонів, які вони повідомляли органам соціального захисту при взятті їх на облік.

Співробітники вказаної компанії, посилаючись на ініціативу Міністерства фінансів України привітати їх із новорічними святами, просили уточнити місце перебування таких громадян та іншу конфіденційну інформацію, зокрема, стосовно року народження, реєстрації місця проживання на непідконтрольній території та місця фактичного проживання. При цьому, якщо абонент відмовлявся надати запитувану інформацію, йому повідомляли, що така відмова вплине на здійснення у подальшому соціальних виплат.

Водночас, відповідно до ст.4 ЗУ “Про захист персональних даних” розпорядником персональних даних, власником яких є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

На сьогоднішній день розпорядником персональних даних внутрішньо переміщених осіб, власником яких є Міністерство фінансів України, наразі визначено юридичну особу приватного права — ТОВ “Дельта М Юкрейн”, що є порушенням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Тому,Омбудсмен України звернулась до Прем’єр-міністра України з поданням щодо усунення порушень права на недоторканність приватного життя, зокрема припинення незаконної обробки ТОВ “Дельта М Юкрейн” персональних даних внутрішньо переміщених осіб, а також з пропозицією законодавчо врегулювати повноваження державних органів України в рамках процесу верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат.

Також з метою проведення аналізу щодо наявності у вказаній ситуації ознак кримінальних правопорушень було направлено звернення до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

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