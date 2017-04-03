Омбудсмен обратилась к НКРЕКП из-за повышения цены на газ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55417 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105889 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119732 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113642 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105013 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Омбудсмен обратилась к НКРЕКП из-за повышения цены на газ

Омбудсмен обратилась к НКРЕКП из-за повышения цены на газ

Киев  •  УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Омбудсмен Валерия Лутковская обратилась к председателю НКРЕКП Дмитрию Вовку о соблюдении прав граждан на доступные и качественные жилищно-коммунальные услуги в условиях повышения тарифов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

“Из средств массовой информации и обращений граждан мне стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изменила методику расчета тарифа на газ для населения. В частности, речь идет о том, что с 1 апреля текущего года население будет платить за газ по двум тарифам: первый — цена газа как товара, а второй — абонентская плата за транспортировку и распределение природного газа независимо от объемов потребления.

По моему убеждению, введение такой методики нарушает конституционный принцип справедливости и приведет к росту цены для тех потребителей, которые платили за потребленный газ на основании показаний счетчиков за фактически предоставленные услуги и по той или иной причине не пользовались такими услугами, например в летний или зимний период. В подавляющем большинстве это касается семей, проживающих в собственных домах в сельской местности, и владельцев дачных и садовых кооперативов. При этом следует учитывать, что такие семьи несли прямые расходы за счет собственных средств на проведение газификации села или дачного кооператива и подводу газа к своему дому”, — отметила в своем обращении Валерия Лутковская.

Указанное нарушает принципы государственного регулирования цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, закрепленные в статье 30 Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

Так, по данным обнародованного накануне отчета ПРООН по человеческому развитию более 60% населения Украины находятся за чертой бедности. Из-за низкой платежеспособности граждан оплата стоимости жилищно-коммунальных услуг для подавляющего большинства украинских семей стала непосильным бременем, что привело к росту долговых обязательств населения перед поставщиками таких услуг.

Объем задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии на конец 2016 составлял 23,5 млрд грн, против 13,7 млрд грн на начало 2016 года. С каждым повышением цен и тарифов в жилищно-коммунальной сфере указанные проблемы только обостряются, а в обществе растет недовольство политикой государства по обозначенным вопросам.

В обращениях, поступающих к Уполномоченному обеспокоенность о росте цены на газоснабжение выражают семьи, проживающих в квартирах в многоквартирных домах без газовых счетчиков.

“Учитывая остроту и социальную значимость данного вопроса, руководствуясь статьей 101 Конституции Украины, статьей 22 Закона Украины ”Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека“, Положением о НКРЕКП, утвержденным Указом Президента Украины от 10 сентября 2014 № 715, Уполномоченный обратилась к Председателю НКРЕКП с просьбой предоставить объяснения и обоснованные расчеты по изменению цены на газоснабжение для указанных категорий потребителей природного газа в связи с изменением НКРЕКП методики расчета тарифа”, - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НКРЕКП посмотреть установления абонплаты за газ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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