Омбудсмен звернулась до НКРЕКП через підвищення ціни на газ

"Із засобів масової інформації та звернень громадян мені стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змінила методику розрахунку тарифу за газ для населення. Зокрема, йдеться про те, що з 1 квітня поточного року населення платитиме за газ за двома тарифами: перший – ціна газу як товару, а другий – абонентська плата за транспортування та розподіл природного газу незалежно від обсягів споживання.

На моє переконання, запровадження такої методики порушує конституційний принцип справедливості та призведе до зростання ціни для тих споживачів, які платили за спожитий газ на підставі показників лічильників за фактично надані послуги та по тій чи іншій причині не користувалися такими послугами, наприклад у літній чи зимовий період. У переважній більшості це стосується сімей, які проживають у власних будинках в сільській місцевості, та власників дачних і садових кооперативів. При цьому слід враховувати, що такі сім’ї несли прямі витрати за рахунок власних коштів на проведення газифікації села чи дачного кооперативу та підводу газу до свого помешкання", - зазначила у своєму зверненні Валерія Лутковська.

Зазначене порушує принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, закріплені у статті 30 Закону України “Про житлово-комунальні послуги".

Так,за даними оприлюдненого напередодні звіту ПРООН щодо людського розвитку понад 60% населення України знаходяться за межею бідності. Через низьку платоспроможність громадян оплата вартості житлово-комунальних послуг для переважної більшості сімей українців стала непосильним тягарем, що призвело до зростання боргових зобов’язань населення перед надавачами таких послуг.

Обсяг заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії на кінець 2016 року складав 23,5 млрд грн, проти 13,7 млрд грн на початок 2016 року. З кожним підвищенням цін і тарифів у житлово-комунальній сфері зазначені проблеми лише загострюються, а у суспільстві зростає невдоволення політикою держави з окреслених питань.

У зверненнях, що надходять до Уповноваженого занепокоєння щодо зростання ціни на газопостачання також висловлюють сім’ї, які проживають у квартирах у багатоквартирних будинках без газових лічильників.

"Враховуючи гостроту та соціальну значущість порушеного питання, керуючись статтею 101 Конституції України, статтею 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", Положенням про НКРЕКП, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Уповноважений звернулася до Голови НКРЕКП з проханням надати пояснення та обґрунтовані розрахунки щодо зміни ціни на газопостачання для зазначених категорій споживачів природного газу у зв’язку із зміною НКРЕКП методики розрахунку тарифу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав НКРЕКП переглянути встановлення абонплати за газ.