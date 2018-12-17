Омбудсмен рассказала, как государство будет защищать работников секс-индустрии

"Их просто набирают на работу, наших мальчиков и девочек. Им не говорят, что они попадают в секс-индустрию, то есть это практически торговля людьми. Это так и определяется - торговля людьми, в том числе, и в этой секс-индустрии", - отметила Омбудсмен.

По ее словам, нередки случаи, когда женщины из Украины едут за границу работать в СПА-салонах или в турбизнесе по объявлению, но потом "делают то, что их заставляют делать". По ее мнению, украинцам, выезжающим на работу за границу следует тщательно проверять фирму-работодателя или посредника, чтобы не быть втянутыми в секс-индустрию.

"Безусловно, (государству - ред.) надо искать такие фирмы, которые отправляют девушек или мальчиков", - добавила она.

Напомним, сегодня во всем мире отмечают день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, что на сегодня продолжаются дискуссии относительно узаконивания секс-индустрии не только в средствах массовой информации, но и среди политиков.