Омбудсмен розповіла, як держава захищатиме працівників секс-індустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Держава має відслідковувати фірми-посередники, які втягують жінок і чоловіків у секс-індустрію. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.
"Їх просто набирають на роботу, наших хлопчиків і дівчат. Їм не говорять, що вони потрапляють в секс-індустрію, тобто це, практично, торгівля людьми. Це так і визначається – торгівля людьми, в тому числі, і в цій секс-індустрії", - зазначила Омбудсмен.
За її словами, нерідкі випадки, коли жінки з України їдуть за кордон працювати в СПА-салонах або в турбізнесі за оголошенням, але потім "роблять те, що їх примушують робити". На її думку, українцям, які виїжджають на роботу за кордон слід ретельніше перевіряти фірму-роботодавця або посередника, щоб не бути втягненими в секс-індустрію.
"Безумовно, (державі – ред.) треба шукати такі фірми, які відправляють дівчат або хлопчиків", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні в усьому світі відзначають день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів, що на сьогодні тривають дискусії стосовно узаконення секс-індустрії не тільки у засобах масової інформації, а й серед політиків.