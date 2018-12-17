Сьогодні Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні в усьому світі відзначають день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості. Про це передає УНН.
Щорічно, 17 грудня, по всьому світу відзначають Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості покликаний звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю і насильством, яким нерідко піддаються працівники сфери сексуальних послуг.
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Символом Міжнародного дня захисту секс-працівників від насильства і жорстокості вважається - червона парасолька.
Нагадаємо, минулого року, у Міжнародний день прав секс-працівників вперше в Україні декілька десятків громадських активістів, працівниць та працівників секс-індустрії за підтримки правозахисників взяли участь у “Марші секс-працівників” з вимогою скасувати адміністративну відповідальність за заняття проституцією.