Сегодня Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Ежегодно, 17 декабря, по всему миру отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, который призван обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, к которому нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг.

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Символом Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости считается - красный зонтик.

Напомним, в прошлом году, в Международный день прав секс-работников впервые в Украине несколько десятков общественных активистов, работниц и работников секс-индустрии при поддержке правозащитников приняли участие в "Марше секс-работников" с требованием отменить административную ответственность за занятие проституцией.