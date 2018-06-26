Омбудсмен РФ рассказала, когда Денисова сможет посетить Сенцова и Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Омбудсмен Украины Людмила Денисова сможет посетить украинских заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха в случае соответствующего разрешения от руководителя российской ФСИН. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает УНН.
“(Для того, чтобы Денисова смогла вместе с Москальковой посетить Сенцова и Балуха — ред.) разрешение руководителя Федеральной службы исполнения наказаний”, — сообщила Москалькова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москалькова объяснила, почему Денисову не пускают к Сенцову
Как сообщал УНН, Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.