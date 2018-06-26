Омбудсмен РФ розповіла, коли Денісова зможе відвідати Сенцова і Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Омбудсмен України Людмила Денісова зможе відвідати українських в'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха в разі відповідного дозволу від керівника російської ФСВП. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.
"(Для того, щоб Денісова змогла разом з Москальковою відвідати Сенцова і Балуха - ред.) дозвіл керівника Федеральної служби виконання покарань", - повідомила Москалькова.
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Як повідомляв УНН, Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв'язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженого за сфабрикованим звинуваченням режисера зазначено в довідці, яку управління ФСВП по Ямало-Ненецькому округу видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року.