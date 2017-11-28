Омбудсмен попросила от России информацию о состоянии здоровья Кольченко

Как отмечается, В.Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой предоставить информацию о состоянии здоровья О.Кольченка и взять ее на личный контроль.

"Прошу Вас сообщить название медицинского учреждения, в которое было госпитализировано Александра Кольченко, предоставить актуальную информацию о состоянии его здоровья, обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, а также сообщить о причинах, приведших к ухудшению состояния его здоровья в пенитенциарном учреждении", - говорится в письме.

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Отметим, в понедельник Лариса Кольченко сообщила в СМИ об ухудшении состояния здоровья ее сына, отбывающего наказание в исправительной колонии м.Копейськ Челябинской области.

По словам женщины, в последнее время ее сын сильно похудел, и его срочно госпитализировали с диагнозом "дефицит веса".