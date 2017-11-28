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Омбудсмен попросила у Росії інформацію про стан здоров'я Кольченка

Омбудсмен попросила у Росії інформацію про стан здоров'я Кольченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська попросила свою російську колегу надати інформацію про стан здоров'я утримуваного в Росії українця Олександра Кольченка. Про це повідомляє прес-служба українського Омбудсмена, передає УНН.

Як зазначається, В.Лутковська звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати інформацію про стан здоров'я О.Кольченка та взяти її на особистий контроль.

“Прошу Вас повідомити назву медичної установи, до якої було госпіталізовано Олександра Кольченка, надати актуальну інформацію про стан його здоров’я, забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також повідомити про причини, що призвели до погіршення стану його здоров’я у пенітенціарній установі”, — йдеться у листі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активісти у Львові провели акцію на підтримку політв'язня Кольченка

Зазначимо, у понеділок Лариса Кольченко повідомила у ЗМІ про погіршення стану здоров’я її сина, який відбуває покарання у виправній колонії м.Копейськ Челябінської області.

За словами жінки, останнім часом її син сильно схуд, і його терміново госпіталізували з діагнозом “дефіцит ваги”.

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