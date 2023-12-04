Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела украинских военных, которые сдались в плен
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдались в плен, призывая принять меры против нарушений международного права.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных, которые сдавались в плен россиян. Об этом он рассказал в комментарии Общественному, пишет УНН.
Сегодня уже обратился, официально письма от меня пошли. Это не первый случай, и мы можем предполагать, что, к сожалению, не последний случай, когда рф цинично нарушает Женевские конвенции и весь спектр международно-гуманитарного права
Детали
Лубинец откровенно сказал, что не ожидает "прорывных результатов" от МККК и от ООН, однако, по его словам, Украина должна продолжать обращаться к этим организациям, потому что именно МККК должны реагировать на подобные случаи и коммуницировать с агрессором, чтобы изменить ситуацию.
Также омбудсман добавил, что пока нет информации о том, кого именно россияне расстреляли. Но Лубинец хочет, чтобы это убийство было зафиксировано международными инстанциями и обнародовано в следующем отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Напомним
2 декабря в сети появилось видео убийства россиянами безоружных украинских солдат, которые сдавались в плен. Это военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.
На следующий день СтратКом ВСУ подтвердил военное преступление.
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Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела украинских военных, которые сдались в плен
Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдались в плен, призывая принять меры против нарушений международного права.
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