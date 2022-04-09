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Омбудсмен: на сегодня есть данные о 360 убитых мирных жителях в Буче

Киев • УНН

 • 104334 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На сегодня есть данные от городских властей о том, что в Буче, что под Киевом, откуда в начале апреля отошли российские войска, были убиты 360 мирных жителей, среди которых по меньшей мере 10 - дети. Об этом в сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram, пишет УНН.

Омбудсмен: на сегодня есть данные о 360 убитых мирных жителях в Буче

Цитата

"В городе Буче на улице Яблунская, 144, рашистами была обустроена настоящая пыточная. По словам выживших, здесь был штаб кадыровцев. Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей. По информации городских властей, всего в Буче на эту минуту 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей", - сообщила Омбудсмен.

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.

Мэр Бучи сообщил, что около 320 мирных жителей расстреляли российские захватчики во время оккупации города. С его слов, в освобожденном от войск россии городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.

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