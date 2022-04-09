Омбудсмен: наразі є дані про 360 убитих мирних жителів у Бучі

Цитата

"У місті Бучі на вулиці Яблунська, 144, рашистами була облаштована справжня катівня. За словами тих, хто вижив, тут був штаб кадирівців. Вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей. За інформацією міської влади, всього в Бучі на цю хвилину 360 вбитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей", - повідомивла Омбудсмен.

Доповнення

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у ​​цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.

Мер Бучі повідомив, що близько 320 мирних жителів розстріляли російські загарбники під час окупації міста. З його слів, у звільненому від військ росії місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких убили російські окупанти.