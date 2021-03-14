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Оман стал второй страной мира, которая заблокировала приложение Clubhouse

Оман стал второй страной мира, которая заблокировала приложение Clubhouse

Киев  •  УНН

 • 18210 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Оман стал второй страной мира, которая заблокировала приложение Clubhouse. Власти объяснили, что программа не имела необходимых разрешений, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Что известно

Отмечается, что некоторые активисты считают этот шаг дальнейшим наступлением на свободу выражения мнений в стране.

Правительство пока не ответило на запросы о комментарии, однако телекоммуникационный регулятор заявил порталу WAF, что приложение было заблокировано из-за “отсутствия надлежащего разрешения”.

“Аналогичные коммуникационне приложения должны получить разрешение от властей”, — заявили в ведомстве.

Что предшествовало

В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.

Справка

Приложение был создан в начале 2020 года. В начале 2021-го оно приобрело популярность после дискуссии, которую провели на этой платформе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и руководитель компании Robinhood Влад Тенево.

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Clubhouse является популярным в арабских странах, где медиа прямо контролируются властью, а комментаторы рискуют быть заключенными за критические заявления.

Приложение критиковали за сообщения о жестокости, антисемитизме и дезинформации о COVID-19 на платформе.

Авторы Clubhouse заявили, что инвестируют в инструменты для выявления и предотвращения злоупотреблений, а также в функции для пользователей, которые могут устанавливать правила для своих комнат, чтобы модерировать разговоры.

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