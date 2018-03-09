Олимпийский призер по бадминтону умер в возрасте 35 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Участник и призер Олимпийских игр южнокорейский бадминтонист Чон Чжэ Сон умер на 36-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
Жена спортсмена нашла южнокорейца мертвым в городе Хвасон (70 км от Сеула). В его семье сказали, что в бадминтониста были периодические жалобы на случайные боли в груди, особенно когда он находился под стрессом.
Причины смерти не сообщаются, они станут известны только после вскрытия. Однако, по информации полиции в бадминтониста были проблемы с сердцем — в 2015 году ему диагностировали аритмию.
Заметим, что в 2012 году Чон Чжэ Сон и Ли Ён Где получили бронзовую награду за выступление в парном разряде на Олимпиаде в Лондоне.