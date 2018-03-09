Олімпійський призер з бадмінтону помер у віці 35 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Учасник та призер Олімпійських ігор південнокорейський бадмінтоніст Чон Чже Сон помер на 36-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
Жінка спортсмена знайшла південнокорейця мертвим у місті Хвасон (70 км від Сеулу). В його сім’ї сказали, що у бадмінтоніста були періодичні скарги на випадкові болі в грудях, особливо коли він перебував під стресом.
Причини смерті не повідомляються, вони стануть відомими тільки після розтину. Однак, за інформацією поліції у бадмінтоніста були проблеми з серцем — в 2015 році йому діагностували аритмію.
Зауважимо, що у 2012 році Чон Чже Сон і Лі Ен Де отримали бронзову нагороду за виступ в парному розряді на Олімпіаді в Лондоні.