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Олімпійський призер з бадмінтону помер у віці 35 років

Олімпійський призер з бадмінтону помер у віці 35 років

Київ • УНН

 • 15001 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Учасник та призер Олімпійських ігор південнокорейський бадмінтоніст Чон Чже Сон помер на 36-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

Жінка спортсмена знайшла південнокорейця мертвим у місті Хвасон (70 км від Сеулу). В його сім’ї сказали, що у бадмінтоніста були періодичні скарги на випадкові болі в грудях, особливо коли він перебував під стресом.

Причини смерті не повідомляються, вони стануть відомими тільки після розтину. Однак, за інформацією поліції у бадмінтоніста були проблеми з серцем — в 2015 році йому діагностували аритмію.

Зауважимо, що у 2012 році Чон Чже Сон і Лі Ен Де отримали бронзову нагороду за виступ в парному розряді на Олімпіаді в Лондоні.

Українські Національні Новини

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