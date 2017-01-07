Олимпийский призер Дж.Микель продолжит выступления в ФК "Тянцзине Теда"

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 • 7630 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Полузащитник Джон Оби Микель, который провел в лондонском "Челси" десять с половиной лет и выиграл за это время все престижные турниры на клубном уровне, перешел в китайский клуб "Тянцзинь Теда". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонского клуба.

Футболист сборной Нигерии, который не провёл за "Челси" ни одного поединка в нынешнем сезоне, перешел к представителю китайского чемпионата бесплатно.

Стоит отметить, что 29-летний игрок был одним из пяти легионеров "Челси", рядом с Дзола, Петром Чехом, Дидье Дрогба и Браниславом Ивановичем, которому удалось достичь отметки в 300 матчей за клуб. В сумме Дж.Микел сыграл 372 матча в составе "синих", в которых забил 6 мячей

Кроме того, нигериец дважды выигрывал титул АПЛ. В 2010 году он был частью команды, которая оформила "Золотой дубль", забив трехзначное количество мячей в чемпионате Англии.

Также с командой из западного Лондона полузащитник регулярно выигрывал трофеи. Дж.Микел был признан "Игроком года" среди молодых футболистов в своем дебютном сезоне 2006/07 в "Челси", перейдя в команду со "Стэмфорд Бридж" с норвежского "Люна". В том сезоне он выиграл с "синими" Кубок Лиги и Кубкок Англии. Позже нигериец еще 4 раза завоевывал эти трофеи в составе команды.

Напомним, что на уровне сборных Дж.Микел в статусе капитана сборной Нигерии победил в 2013 году на Кубке Африканских Наций и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Рио.

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