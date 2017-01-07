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Олімпійський призер Дж.Мікель продовжить виступи в ФК "Тянцзинь Теда"

Олімпійський призер Дж.Мікель продовжить виступи в ФК "Тянцзинь Теда"

Київ • УНН

 • 7630 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Півзахисник Джон Обі Мікель, який провів в лондонському “Челсі” десять з половиною років і виграв за цей час всі престижні турніри на клубному рівні, перейшов в китайський клуб “Тянцзінь Теда”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт лондонського клубу.

Футболіст збірної Нігерії, котрий не провів за “Челсі” жодного поєдинку в нинішньому сезоні, перейшов до представника китайського чемпіонату безкоштовно.

Варто відзначити, що 29-річний гравець був одним з п’яти легіонерів “Челсі”, поряд з Джанфранко Дзолою, Петром Чехом, Дідьє Дрогба і Браніславом Івановичем, яким вдалося досягти позначки в 300 матчів за клуб. У сумі Дж.Мікел зіграв 372 матчу в складі “синіх”, в яких забив 6 м’ячів

Окрім того, нігерієць двічі вигравав титул АПЛ. У 2010 році він був частиною команди, яка оформила “Золотий дубль”, забивши тризначну кількість м’ячів в чемпіонаті Англії.

Також з командою з західного Лондона півзахисник регулярно вигравав трофеї. Дж.Мікел був визнаний “Гравцем року” серед молодих футболістів у своєму дебютному сезоні 2006/07 в “Челсі”, перейшовши в команду зі “Стемфорд Брідж” з норвезького “Люна”. У тому сезоні він виграв з “синіми” Кубок Ліги та Кубкок Англії. Пізніше нігерієць ще 4 рази завойовував ці трофеї в складі команди.

Нагадаємо, що на рівні збірних Дж.Мікел в статусі капітана збірної Нігерії переміг в 2013 році на Кубку Африканських Націй та став бронзовим призером Олімпійських ігор в Ріо.

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