Олимпийский призер Д.Беринчик проведет боксерский бой с испанцем Х.Окура

Для Д.Беринчика это будет пятый бой на профи-ринге. В апреле украинец одержал победу над аргентинцем Эмилиано Мартином Гарсией (12-1, 10 КО) техническим нокаутом в четвертом раунде.

Зато 29-летний испанец в своем активе имеет 18 поединков, 11 побед, 4 из которых нокаутом. Предыдущий бой провел в начале октября против россиянина Александра Подольского.

Напомним, что главным событием боксерского турнира "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Терминал", который пройдет 12 октября, станет поединок Олег Малиновский - Эусебио Осехо, на кону которого титул чемпиона Европы по версии WBO полулегком весе, принадлежащий киевлянину.

Добавим, что 28-летний Д.Беринчик выигрывал серебряную медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

Напомним, украинец Д.Беринчик техническим нокаутом победил боксера И.Аньянву.