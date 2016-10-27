Олимпийский призер Д.Беринчик проведет боксерский бой с испанцем Х.Окура
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Соперником украинца Дениса Беринчик (4 победы, ни одного поражения, 3 досрочные выигрыше) в 8-мираундовом поединке станет испанский боксер Хуан Окура по прозвищу "Яд". Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".
Для Д.Беринчика это будет пятый бой на профи-ринге. В апреле украинец одержал победу над аргентинцем Эмилиано Мартином Гарсией (12-1, 10 КО) техническим нокаутом в четвертом раунде.
Зато 29-летний испанец в своем активе имеет 18 поединков, 11 побед, 4 из которых нокаутом. Предыдущий бой провел в начале октября против россиянина Александра Подольского.
Напомним, что главным событием боксерского турнира "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Терминал", который пройдет 12 октября, станет поединок Олег Малиновский - Эусебио Осехо, на кону которого титул чемпиона Европы по версии WBO полулегком весе, принадлежащий киевлянину.
Добавим, что 28-летний Д.Беринчик выигрывал серебряную медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне.
Напомним, украинец Д.Беринчик техническим нокаутом победил боксера И.Аньянву.