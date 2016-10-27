Олімпійський призер Д.Берінчик проведе боксерський бій з іспанцем Х.Окура

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 1402 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 6104 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14921 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 34009 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63138 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76723 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145425 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206857 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193449 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213115 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
63 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10468 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11401 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 5274 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 7392 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 11374 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 2078 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 14923 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490674 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324372 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127058 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186463 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129030 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163556 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186791 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Олімпійський призер Д.Берінчик проведе боксерський бій з іспанцем Х.Окура

Олімпійський призер Д.Берінчик проведе боксерський бій з іспанцем Х.Окура

Київ • УНН

 • 10432 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суперником українця Дениса Берінчика (4 перемоги, жодної поразки, 3 дострокові виграші) у 8-мираундовому поєдинку стане іспанський боксер Хуан Окура на прізвисько "Яд". Про це інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".

Для Д.Берінчика це буде п'ятий бій на профі-рингу. У квітні українець здобув перемогу над аргентинцем Еміліано Мартіном Гарсією (12-1, 10 КО) технічним нокаутом в четвертому раунді.

Натомість 29-річний іспанець в своєму активі має 18 поєдинків, 11 перемог, 4 з яких нокаутом. Попередній бій провів на початку жовтня проти росіянина Олександра Подільського.

Нагадаємо, що головною подією боксерського турніру "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Термінал", який пройде 12-го жовтня, стане поєдинок Олег Малиновський - Еусебіо Осехо, на кону якого титул чемпіона Європи за версією WBO напівлегкій вазі, який належить киянину.

Додамо, що 28-річний Д.Берінчик вигравав срібну медаль Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, українець Д.Берінчик технічним нокаутом переміг боксера І.Аньянву.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,815.40