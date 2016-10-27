Олімпійський призер Д.Берінчик проведе боксерський бій з іспанцем Х.Окура
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суперником українця Дениса Берінчика (4 перемоги, жодної поразки, 3 дострокові виграші) у 8-мираундовому поєдинку стане іспанський боксер Хуан Окура на прізвисько "Яд". Про це інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".
Для Д.Берінчика це буде п'ятий бій на профі-рингу. У квітні українець здобув перемогу над аргентинцем Еміліано Мартіном Гарсією (12-1, 10 КО) технічним нокаутом в четвертому раунді.
Натомість 29-річний іспанець в своєму активі має 18 поєдинків, 11 перемог, 4 з яких нокаутом. Попередній бій провів на початку жовтня проти росіянина Олександра Подільського.
Нагадаємо, що головною подією боксерського турніру "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Термінал", який пройде 12-го жовтня, стане поєдинок Олег Малиновський - Еусебіо Осехо, на кону якого титул чемпіона Європи за версією WBO напівлегкій вазі, який належить киянину.
Додамо, що 28-річний Д.Берінчик вигравав срібну медаль Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.
Нагадаємо, українець Д.Берінчик технічним нокаутом переміг боксера І.Аньянву.