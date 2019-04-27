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"Олимпик" в результативном поединке победил "Карпаты"

"Олимпик" в результативном поединке победил "Карпаты"

Киев  •  УНН

 • 7395 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В противостоянии 26 тура Украинской Премьер-лиги в нижней шестерке турнира встретились "Олимпик" и "Карпаты", передает УНН со ссылкой на сайт львовского клуба.

Начало матча "Карпаты" провели неудачно - полностью отдали предпочтение сопернику, за что и поплатились. Кравчук отдал очень простую, но точную передачу на Пасич, который вбежал в коридор между Папой Гуйе и мякиш и спокойно пробил мимо Кучинского.

После пропущенного гола преимущество уже было полностью на стороне "Карпат" - подопечные Фабри Гонсалеса дважды остро выполняли угловые. Сначала Ксенз спас ворота от верного гола после удара Папы, а через мгновение уже Гуцуляк пробил чуть выше ворот.

Мякушко, Кльоц и Гуцуляк пытались переиграть Крынская со штрафных, однако неудачно. Но своего гости таки достигли - ужасная ошибка в обороне и настойчивость Онгль позволила камерунцу отобрать мяч и выполнить выверенный пас на Ди Франко - тому оставалось пробить с метра в пустые ворота - 1:1.

Второй тайм обе команды пытались провести активно. "Олимпик" сразу же заработал опасный штрафной, но Кучинский спас команду благодаря классному прыжку. "Карпатам" же удалось забить очень красивый, и главное, командный гол. Ди Франко увидел рывок Гуцуляка, отдал ему удобную передачу, а Алексей в одно касание перевел круглого в центр, где Понд успел пробить мимо кипера хозяев - 1:2.

Все шло хорошо до последней десятиминутки. И когда казалось, что "Карпаты" одержат победу, ведь все шло по их плану, "Олимпик" забил дважды за одну минуту. Сначала Гуцуляк недоглядел за своим соперником и позволил тому выполнить точную передачу на Дегтярева, который спокойно расстрелял Кучинского, а как только "зелено-белые" развели мяч с центра, то встретили контратаку, не разобрались в штрафной и получили гол головой от Матара - 3:2.

Заметим, что "Олимпик" на своем поле до этого момента не мог победить "Карпаты" в течение 5-ти игр УПЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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