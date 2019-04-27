"Олімпік" у результативному поєдинку переміг "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У протистоянні 26 туру Української Прем'єр-ліги у нижній шістці турніру зустрілися "Олімпік" та "Карпати", передає УНН з посиланням на сайт львівського клубу.
Початок матчу "Карпати" провели невдало – повністю віддали перевагу супернику, за що і поплатилися. Кравчук віддав дуже просту, але точну передачу на Пасіча, який вбіг у коридор між Папою Гуйе та Мякушком і спокійно пробив повз Кучинського.
Після пропущеного гола перевага вже була повністю на боці "Карпат" – підопічні Фабрі Гонсалеса двічі гостро виконували кутові. Спершу Ксьонз врятував ворота від вірного гола після удару Папи, а за мить вже Гуцуляк пробив трішки вище воріт.
Мякушко, Кльоц і Гуцуляк намагалися переграти Кринського зі штрафних, однак не вдало. Але свого гості таки досягли – жахлива помилка в обороні та настирність Онгли дозволила камерунцю відібрати м’яча та виконати вивірений пас на Ді Франко – тому залишалося пробити з метру у порожні ворота – 1:1.
Другий тайм обидві команди намагалися провести активно. "Олімпік" одразу ж заробив небезпечний штрафний, але Кучинський врятував команду завдяки класному стрибку. "Карпатам" же вдалося забити дуже красивий, і що головне, командний гол. Ді Франко побачив ривок Гуцуляка, віддав йому зручну передачу, а Олексій в один дотик перевів круглого в центр, де Понде встиг пробити повз кіпера господарів – 1:2.
Все йшло добре до останньої десятихвилинки. І коли здавалося, що "Карпати" здобудуть перемогу, адже все йшло за їхнім планом, "Олімпік" забив двічі за одну хвилину. Спершу Гуцуляк недогледів за своїм суперником і дозволив тому виконати точну передачу на Дегтярьова, який спокійно розстріляв Кучинського, а як тільки "зелено-білі" розвели м’яча з центру, то наразилися на контратаку, не розібралися в штрафному і отримали гол головою від Матара – 3:2.
Зауважимо, що "Олімпік" на своєму полі до цього моменту не міг перемогти "Карпати" впродовж 5-ти ігор УПЛ.