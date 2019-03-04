"Олимпик" в большинстве уступил "Арсеналу" и потерял шансы на топ-6 УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киеве состоялся поединок 20-го тура УПЛ с участием номинальных хозяев донецкого “Олимпика” и киевского “Арсенала”, сообщает корреспондент УНН.
Цимбалюк сбил в собственной штрафной зоне оппонента, а Вакуленко отличился с пенальти (10 минута). Впоследствии вратарь Подковка спасал “канониров” ценой повреждения (в прыжке ударился о стойку). На 35 минуте из-за жесткого стыка арбитр решил продемонстрировать красную карточку игроку киевлян Башлаю.
Однако реализовать большинство “Олимпику” не удалось, клуб даже мог пропустить второй гол в конце встречи, но голкипер спас коллектив.
Как следствие 0:1 и дончане потеряли шансы на попадание в шестерку лучших УПЛ.
Заметим, что за два тура до конца первого этапа турнира “Олимпик” набрал 19 очков и идет 10-м, а “Арсенал” с 11-ю баллами замыкает таблицу.