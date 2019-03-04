"Олімпік" у більшості поступився "Арсеналу" та втратив шанси на топ-6 УПЛ

Цимбалюк збив у власній карній зоні опонента, а Вакуленко відзначився з пенальті (10 хвилина). Згодом воротар Підківка рятував “канонірів” ціною пошкодження (у стрибку вдарився об стійку). На 35 хвилині через жорсткий стик арбітр вирішив продемонструвати червону картку гравцю киян Башлаю.

Проте реалізувати більшість “Олімпіку” не вдалося, клуб навіть міг пропустити другий гол наприкінці зустрічі, але голкіпер врятував колектив.

Як наслідок 0:1 і донеччани втратили шанси на потрапляння до шістки кращих УПЛ.

Зауважимо, що за два тури до кінця першого етапу турніру “Олімпік” набрав 19 очок і йде 10-м, а “Арсенал” з 11-ма балами замикає таблицю.