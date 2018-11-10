"Олимпик" и "Львов" сыграли вничью в стартовой игре тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Поединком между ФК "Львов" и футболистами донецкого "Олимпика" стартовал 15 тур Украинской Премьер-лиги сезона 2018-19 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт дончан.
Несмотря на неплохую игру гостей, счет в этом матче открыли хозяева. "Львов" организовал нехитрую атаку, Тейлор подстроился под удар партнера, принял мяч и переиграл Махновского - 1:0.
"Олимпик" продолжил атаковать, прибавил обороты, команда снова зарабатывала стандарты, но реализовать это преимущество не удавалось. Вакуленко пробил выше ворот после выигранного подбора, пару неплохих проходов совершил Балашов, но его передачи не нашли адресата.
После перерыва гости взяли мяч под свой контроль и методично давили на ворота Сарнавского. Атака за атакой, "олимпийцы" все чаще использовали фланги, выполняли прострелы и подачи. Одна из таких атак принесла результат. Балашов бросил в прорыв Немчанинова, Дмитрий прострелил во вратарскую, а там Шиндер протолкнул мяч в сетку, который стал первым для нападающего в форме "Оилмпику" - 1:1.
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Концовка все же осталась за гостями. Мощный удар Тейшейры из-за штрафной отбил Сарнавский, Тейлор едва не срезал мяч в свои ворота, а удар Гая головой разминулся со штангой какими-то сантиметрами. В итоге, как и в матче первого круга, "Олимпик" и "Львов" поделили очки - 1:1.
"Сложный поединок, 0:1 проигрывали. Психологическое состояние сейчас у команды и так не очень хорошее. Мы проиграли три матча за восемь дней. Нам сложно, нужно вылезать из этой психологической ямы. Качество игры было неплохим в первом тайме, создавали хорошие моменты, входили в штрафную. В матче с "Карпатами" у нас было много контроля, но мало моментов. Сегодня наоборот", - сказал наставник "Олимпика" Вячеслав Шевчук.
Добавим, в таблице чемпионата "Львов" с 18 очками опережает дончан на 2 балла и занимает 8 строчку, у "Олимпика" 10 место.
Напомним, первые семь клубов пробились в плей-офф Лиги Европы.