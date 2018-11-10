"Олімпік" та "Львів" зіграли внічию у стартовій грі туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поєдинком між ФК "Львів" та футболістами донецького "Олімпіку" стартував 15 тур Української Прем'єр-ліги сезону 2018-19 років, інформує УНН з посиланням на сайт донеччан.
Незважаючи на непогану гру гостей, рахунок в цьому матчі відкрили господарі. "Львів" організував нехитру атаку, Тейлор підстроївся під удар партнера, прийняв м'яч і переграв Махновського - 1:0.
"Олімпік" продовжив атакувати, додав обертів, команда знову заробляла стандарти, але реалізувати цю перевагу не вдавалося. Вакуленко пробив вище воріт після виграного підбору, пару непоганих проходів здійснив Балашов, але його передачі не знайшли адресата.
Після перерви гості взяли м'яч під свій контроль і методично тиснули на ворота Сарнавського. Атака за атакою, "олімпійці" все частіше використовували фланги, виконували простріли і подачі. Одна з таких атак принесла результат. Балашов кинув в прорив Немчанінова, Дмитро прострілив у воротарську, а там Шиндер проштовхнув м'яч у сітку, який став першим для нападника у формі "Оілмпіку" - 1:1.
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Кінцівка все ж залишилася за гостями. Потужний удар Тейшейри з-за штрафної відбив Сарнавський, Тейлор ледь не зрізав м'яч у свої ворота, а удар Гая головою розминувся зі штангою якимись сантиметрами. У підсумку, як і в матчі першого кола, "Олімпік" і "Львів" поділили очки - 1:1.
"Складний поєдинок, 0:1 програвали. Психологічний стан зараз у команди і так не дуже хороший. Ми програли три матчі за вісім днів. Нам складно, потрібно вилазити з цієї психологічної ями. Якість гри була непоганою в першому таймі, створювали хороші моменти, входили в штрафну. У матчі з "Карпатами" у нас було багато контролю, але мало моментів. Сьогодні навпаки", - сказав наставник "Олімпіку" В'ячеслав Шевчук.
Додамо, у таблиці чемпіонату "Львів" з 18 очками випереджає донеччан на 2 бали та займає 8 рядок, у "Олімпіка" 10 місце.
Нагадаємо, Перші сім клубів пробилися до плей-оф Ліги Європи.