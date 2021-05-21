Олимпиада-2020: оргкомитет Игр сократил численность иностранных делегаций в два раза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Общая численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио составит 78 тыс. человек. Об этом сообщила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Kyodo.
Детали
“Изначально мы планировали, что на Игры приедут порядка 180 тыс. человек. Нам удалось сократить это число более чем в два раза — до 78 тыс.”, — сказала Хасимото.
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио состоится даже в случае введения режима ЧС. По его словам, при действии такого режима в Японии прошли тестовые турниры в пяти видах спорта.
Справка
Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, их перенесли на год из-за пандемии. Олимпиада запланирована на 23 июля — 8 августа. Соревнования пройдут без зарубежных болельщиков. Пока не принято решение о допуске зрителей из Японии.
Ранее в Японии назвали “оптимальное” суточное количество случаев COVID-19 для безопасного проведения Олимпиады-2020.