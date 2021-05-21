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Олимпиада-2020: оргкомитет Игр сократил численность иностранных делегаций в два раза

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Общая численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио составит 78 тыс. человек. Об этом сообщила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Kyodo.

Олимпиада-2020: оргкомитет Игр сократил численность иностранных делегаций в два раза

Детали

“Изначально мы планировали, что на Игры приедут порядка 180 тыс. человек. Нам удалось сократить это число более чем в два раза — до 78 тыс.”, — сказала Хасимото.

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио состоится даже в случае введения режима ЧС. По его словам, при действии такого режима в Японии прошли тестовые турниры в пяти видах спорта.

Справка

Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, их перенесли на год из-за пандемии. Олимпиада запланирована на 23 июля — 8 августа. Соревнования пройдут без зарубежных болельщиков. Пока не принято решение о допуске зрителей из Японии.

Ранее в Японии назвали “оптимальное” суточное количество случаев COVID-19 для безопасного проведения Олимпиады-2020.

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