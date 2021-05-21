Олімпіада-2020: оргкомітет Ігор скоротив чисельність іноземних делегацій у двічі

Деталі

“Спочатку ми планували, що на Ігри приїдуть близько 180 тис. осіб. Нам вдалося скоротити це число більш ніж в два рази — до 78 тис.”, — сказала Хасімото.

Віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс заявив, що Олімпіада в Токіо відбудеться навіть у разі введення режиму НС. За його словами, при дії такого режиму в Японії пройшли тестові турніри в п’яти видах спорту.

Довідка

Ігри в Токіо повинні були пройти в 2020 році, їх перенесли на рік через пандемію. Олімпіада запланована на 23 липня — 8 серпня. Змагання пройдуть без зарубіжних уболівальників. Поки не прийнято рішення про допуск глядачів з Японії.

Раніше в Японії назвали “оптимальну” добову кількість випадків COVID-19 для безпечного проведення Олімпіади-2020.