Олимпийский факел к зимним Играм-2018 презентовали в Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Южной Корее за год до старта зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхан, представили олимпийский факел, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В четверг 9 февраля в Ледовой арене корейского города Каннина представили олимпийский факел. В церемонии, в частности, приняли участие олимпийская чемпионка фигуристка Юна Ким и победитель юношеских ОИ-2016 в лыжных гонках Магнус Ким.
Так, 700-миллиметровый факел символизирует высоту Пхенчхана, который расположен на высоте 700 метров над уровнем моря.
Белые и золотые цвета факела символизируют зимнюю Олимпиаду (белый) и эстафету огня (золотой).
Форма пламени имеет пять зубцов и воспроизводит символ Пхенчхана. При этом символ города также выгравирован в нижней части факела и вверху.
Факел разработан таким образом, чтобы он мог гореть при любой погоде. Учитывая сильные ветры и снега в Корее, был создан воздушный туннель, чтобы обеспечить поступление кислорода для поддержания пламени во время эстафеты. А пятиугольное отверстие в нижней части факела должно способствовать стеканию воды, чтобы пламя горело и во время дождя.
Также была представлена форма факелоносцев, которая выполнена в цветах белого олимпийского факела, а также синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов Олимпиады.
Отмечается, что во время эстафеты олимпийского огня факел пронесут 7,5 тыс. факелоносцев.
Как сообщал УНН, организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане, представили официальные пиктограммы , которые будут использоваться для обозначения каждого из видов спорта.