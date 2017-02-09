Олімпійський факел до зимових Ігор-2018 презентували в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Південній Кореї за рік до старту зимових Олімпійських ігор 2018 року, які відбудуться у Пхьончхані, презентували олімпійський факел, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У четвер 9 лютого в Льодовій арені корейського міста Канніна представили олімпійський факел. У церемонії, зокрема, взяли участь олімпійська чемпіонка фігуристка Юна Кім та переможець юнацьких ОІ-2016 в лижних гонках Магнус Кім.
Так, 700-міліметровий факел символізує висоту Пхьончхана, який розташований на висоті 700 метрів над рівнем моря.
Білі і золоті кольори факела символізують зимову Олімпіаду (білий) та естафету вогню (золотий).
Форма полум’я має п'ять зубців і відтворює символ Пхьончхана. При цьому символ міста також вигравіруваний у нижній частині факела та вгорі.
Факел розроблений таким чином, щоб він міг горіти за будь-якої погоди. Враховуючи сильні вітри і сніги в Кореї, був створений повітряний тунель, щоб забезпечити надходження кисню для підтримки полум’я під час естафети. А п’ятикутний отвір у нижній частині факела має сприяти стіканню води, щоб полум’я горіло і під час дощу.
Також було презентовано форму факелоносців, яка виконана у кольорах білого олімпійського факела, а також синього, жовтого, чорного, зеленого і червоного кольорів Олімпіади.
Зазначається, що під час естафети олімпійського вогню факел пронесуть 7,5 тис. факелоносців.
Як повідомляв УНН, організатори зимових Олімпійських ігор 2018 року, які пройдуть у Пхьончхані, представили офіційні піктограми, які будуть використовуватись для позначення кожного з видів спорту.