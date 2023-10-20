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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Елена Зеленская провела встречу с представителями Google

Киев • УНН

 • 258159 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google – вице-президентом по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом по вопросам Центральной и Восточной Европы Патриком Ворнкингом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Елена Зеленская провела встречу с представителями Google

Детали

Супруга Президента поблагодарила за многолетнее плодотворное партнерство в различных сферах культурной и общественной жизни, а также за принципиальную позицию компании во время российского полномасштабного вторжения в Украину.

Также она подчеркнула, что Google одними из первых применили санкции против рф. Компания приостановила рекламу в россии, сотрудничество с российскими рекламодателями.

Первая леди подчеркнула, что корректные ответы на поиски в Google сейчас – часть информационной безопасности всего мира. Она передала гостям актуальные запросы от украинских ведомств, а именно: важно правильно обозначать на Google-картах Крым и отображать карту Украины в соответствии с границами 1991 года, и автоматические рекомендации на YouTube для украинских пользователей должны быть украинскими.

Жена Президента также предложила создать библиотеку качественного контента о ментальном здоровье. И подчеркнула необходимость нанесения на карты Google пунктов психологической помощи, которые создаются в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья.

Также на встрече было обсуждено сотрудничество в цифровизации украинского культурного наследия и музеев.

Цитата

«Мы благодарны компании Google за поддержку Украины и активное сотрудничество, в частности в области культуры и искусства Google Arts. К сожалению, по историческим причинам значительное количество работ все еще имеет ложную идентификацию – их происхождение определяется как российское », отметила Елена Зеленская.

Первая леди также рассказала о работе своего фонда Olena Zelenska Foundation, в частности о проекте по обеспечению учителей и учеников техникой для дистанционного обучения.

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