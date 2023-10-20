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Олена Зеленська провела зустріч із представниками Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google – віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, пише УНН.

Олена Зеленська провела зустріч із представниками Google

Деталі

Дружина Президента подякувала за багаторічне плідне партнерство в різних сферах культурного та громадського життя, а також за принципову позицію компанії під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Також вона підкреслила, що Google одними з перших застосували санкції проти рф. Компанія призупинила рекламу в росії, співпрацю з російськими рекламодавцями.

Перша леді наголосила, що коректні відповіді на пошуки у Google нині – частина інформаційної безпеки всього світу. Вона передала гостям найактуальніші запити від українських відомств, а саме: важливо правильно позначати на Google-мапах Крим та відображати мапу України відповідно до кордонів 1991 року, та автоматичні рекомендації на YouTube для українських користувачів мають бути українськими.

Дружина Президента також запропонувала створити бібліотеку якісного контенту про ментальне здоров’я. І наголосила на необхідності нанесення на мапи Google пунктів психологічної допомоги, які створюються в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Також на зустрічі було обговорено співпрацю в цифровізації української культурної спадщини та музеїв.

Цитата

«Ми вдячні компанії Google за підтримку України та активну співпрацю, зокрема в площині культури та мистецтва Google Arts.На жаль, через історичні причини значна кількість робіт усе ще має хибну ідентифікацію – їхнє походження визначається як російське », зауважила Олена Зеленська..

Перша леді також розповіла про роботу своєї фундації Olena Zelenska Foundation, зокрема про проєкт із забезпечення вчителів та учнів технікою для дистанційного навчання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленська презентувала у Нью-Йорку свою благодійну фундацію 

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